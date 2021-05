Benvenuti nell’età dell’eccellenza | l’intervista a Mauro Porcini

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) È un’indagine sul ruolo del designer nelle imprese e sulla sua formazione. Ma è anche allo stesso tempo un manuale di istruzioni per giovani creativi, per imparare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, e una raccolta di consigli per professionisti affermati e CEO, con l’invito a cogliere l’importanza di dare spazio all’innovazione nel vero senso del termine. Il tutto condito da esperienze personali che danno prova di quanto la passione per il proprio lavoro possa cambiare il modo di vivere e di vedere il mondo., chief design officier di PepsiCo, ingegnere, nato a Gallarate e cresciuto a Varese ha inserito tutto questo all’interno del suo libro, “L’età” (512 pagine, 25 euro), edito da Il Saggiatore. Dal Politecnico di Milano alla guida del dipartimento di design della seconda più grande azienda ...