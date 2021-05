ATP Finals 2021, ci sarà il pubblico nel torneo di fine anno (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella settimana dal 14 al 21 novembre le ATP Finals andranno in scena a Torino e secondo quelle che sono le aspettative degli organizzatori il pubblico ci sarà. “Possiamo dire, realisticamente, che le Nitto ATP Finals di Torino si giocheranno alla presenza del pubblico. Vedremo quale potrà essere la capienza ammessa”. Ad affermarlo (fonte: Ubitennis) è Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni, al quale la Federazione Italiana Tennis ha affidato il ruolo di Official Tour Operator delle Nitto ATP Finals. “Le Nitto ATP Finals non si giocheranno solo sul campo del PalaAlpitour, ma su tutto il territorio di Torino e del Piemonte”, ha aggiunto Gattinoni, aggiungendo che: “Al momento siamo realisti e di conseguenza ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella settimana dal 14 al 21 novembre le ATPandrin scena a Torino e secondo quelle che sono le aspettative degli organizzatori ilci. “Possiamo dire, realisticamente, che le Nitto ATPdi Torino si giocheralla presenza del. Vedremo quale potrà essere la capienza ammessa”. Ad affermarlo (fonte: Ubitennis) è Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni, al quale la Federazione Italiana Tennis ha affidato il ruolo di Official Tour Operator delle Nitto ATP. “Le Nitto ATPnon si giochersolo sul campo del PalaAlpitour, ma su tutto il territorio di Torino e del Piemonte”, ha aggiunto Gattinoni, aggiungendo che: “Al momento siamo realisti e di conseguenza ...

