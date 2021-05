Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 19 maggio 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 19 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Coppa Italia: finale Atalanta-Juventus ha totalizzato 7977 spettatori (31.03% di share). La fiction Buongiorno, mamma! su Canale5 ha conquistato 3402 spettatori (share 15.62%). Il film Un’impresa da Dio su Italia1 ha realizzato 1056 spettatori (4.25%); su Rai2 il film Non c’è campo ha portato a casa 897 spettatori (3.69%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 2877 spettatori (12.89%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 805 spettatori (4.00%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 634 (2.45%). ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 20 maggio 2021) Idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Coppa Italia: finale Atalanta-Juventus ha totalizzato 7977 spettatori (31.03% di share). La fiction Buongiorno, mamma! su Canale5 ha conquistato 3402 spettatori (share 15.62%). Il film Un’impresa da Dio su Italia1 ha realizzato 1056 spettatori (4.25%); su Rai2 il film Non c’è campo ha portato a casa 897 spettatori (3.69%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 2877 spettatori (12.89%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 805 spettatori (4.00%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 634 (2.45%). ...

