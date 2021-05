Arturo Parisi: "Le primarie sono finite. Spero non finiscano nel ridicolo" (Di giovedì 20 maggio 2021) “Il tempo dell’Ulivo è finito, le primarie già guastate ora definitivamente travolte dalla commedia sul come trovare una donna disposta a perderle. Masochismo puro”. Il giudizio, molto duro, arriva da chi le primarie le ha “inventate”: Arturo Parisi, ideologo dell’Ulivo. Della sua città, Bologna che a ottobre sceglierà il sindaco, dice: “L’accordo con M5S non è mai esistito, i grillini si riservano di entrare alla fine se vince il candidato che hanno cercato di far vincere”. Quanto alla Conti, la sindaca renziana di San Lazzaro: “Almeno rende i nostri gazebo l’unica competizione dall’esito apparentemente incerto”. Professore, a Bologna ci saranno le primarie di coalizione con Lepore, candidato Pd, e Isabella Conti, di Italia Viva. L’entrata in scena della sindaca di San Lazzaro ha fatto fibrillare ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) “Il tempo dell’Ulivo è finito, legià guastate ora definitivamente travolte dalla commedia sul come trovare una donna disposta a perderle. Masochismo puro”. Il giudizio, molto duro, arriva da chi lele ha “inventate”:, ideologo dell’Ulivo. Della sua città, Bologna che a ottobre sceglierà il sindaco, dice: “L’accordo con M5S non è mai esistito, i grillini si riservano di entrare alla fine se vince il candidato che hanno cercato di far vincere”. Quanto alla Conti, la sindaca renziana di San Lazzaro: “Almeno rende i nostri gazebo l’unica competizione dall’esito apparentemente incerto”. Professore, a Bologna ci saranno ledi coalizione con Lepore, candidato Pd, e Isabella Conti, di Italia Viva. L’entrata in scena della sindaca di San Lazzaro ha fatto fibrillare ...

Advertising

73deva73 : Arturo Parisi: 'Le primarie sono finite. Spero non finiscano nel ridicolo' | L'HuffPost. Beh nel ridicolo ci siete… - pborghilivorno : #democratici #centrosinistra Arturo Parisi: 'Le primarie sono finite. Spero non finiscano nel ridicolo' - HuffPostItalia : Arturo Parisi: 'Le primarie sono finite. Spero non finiscano nel ridicolo' - max_zancan : @Arturo_Parisi @matteolepore @il_cappellini @isabellaco IV ha poco a che vedere col csx - ettoremaria : @Arturo_Parisi @matteolepore @il_cappellini @isabellaco Oddio come faccio a scegliere tra il prof @Arturo_Parisi e… -