Alessia Marcuzzi: ricevo minacce di morte su instagram (Di giovedì 20 maggio 2021) Alessia Marcuzzi ha detto di avere paura. “ricevo messaggi di morte su instagram. Io ho paura. I miei social li seguo solo io”. Inoltre, spiega Alessia, ci sono dei profili che si fingono lei. “Sono basita da questa storia. Bisogna stare attentissimi perché le insidie sono tante. Controllare sempre che un messaggio provenga da un account verificato col baffo blu – spiega la Marcuzzi, parlando del suo profilo finto su Twitter – Purtroppo a volte è facile confondersi. Mi viene anche voglia di domandare a Twitter come fosse possibile che l’utente fake avesse il mio stesso indirizzo”. Alessia si sente angosciata: “C’è stata la richiesta di un migliaio di euro, lo stipendio di tante persone. Ma pensa se questo personaggio avesse dato pericolosi ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 20 maggio 2021)ha detto di avere paura. “messaggi disu. Io ho paura. I miei social li seguo solo io”. Inoltre, spiega, ci sono dei profili che si fingono lei. “Sono basita da questa storia. Bisogna stare attentissimi perché le insidie sono tante. Controllare sempre che un messaggio provenga da un account verificato col baffo blu – spiega la, parlando del suo profilo finto su Twitter – Purtroppo a volte è facile confondersi. Mi viene anche voglia di domandare a Twitter come fosse possibile che l’utente fake avesse il mio stesso indirizzo”.si sente angosciata: “C’è stata la richiesta di un migliaio di euro, lo stipendio di tante persone. Ma pensa se questo personaggio avesse dato pericolosi ...

