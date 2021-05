8 per mille, via le mani dall'inoptato (Di giovedì 20 maggio 2021) In forza della legge 20 maggio 1985 n.222, emanata in esecuzione degli accordi tra Repubblica italiana e Santa Sede conseguenti alla revisione del Concordato (clerico-fascista) del 1929, lo Stato italiano consente ai contribuenti di destinare una quota delle imposte dovute per l’Irpef (l’8 per mille) a una confessione religiosa, purché si tratti di una confessione con la quale lo Stato ha stipulato una “intesa”. Con tale normativa lo Stato rinuncia a una quota dell’imposta ad esso dovuta che dovrebbe impiegare per servizi di “pubblica utilità”. Ma è molto discutibile che le spese di culto, di questo si tratta, siano da ritenersi di “pubblica utilità” in uno stato laico. La violazione del principio di laicità dello Stato e le discriminazioni a carico di chi non opti per i motivi più vari (in primis perché non credente) sono acuite dall’art. 47 per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) In forza della legge 20 maggio 1985 n.222, emanata in esecuzione degli accordi tra Repubblica italiana e Santa Sede conseguenti alla revisione del Concordato (clerico-fascista) del 1929, lo Stato italiano consente ai contribuenti di destinare una quota delle imposte dovute per l’Irpef (l’8 per) a una confessione religiosa, purché si tratti di una confessione con la quale lo Stato ha stipulato una “intesa”. Con tale normativa lo Stato rinuncia a una quota dell’imposta ad esso dovuta che dovrebbe impiegare per servizi di “pubblica utilità”. Ma è molto discutibile che le spese di culto, di questo si tratta, siano da ritenersi di “pubblica utilità” in uno stato laico. La violazione del principio di laicità dello Stato e le discriminazioni a carico di chi non opti per i motivi più vari (in primis perché non credente) sono acuite’art. 47 per ...

