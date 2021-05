Spicca il volo Take Two Interactive su trimestrale migliore del previsto (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance di Take Two Interactive Software, che si attesta a 177 con un aumento del 5,53%. L’azienda statunitense produttrice e distributrice di videogiochi e di accessori per computer ha comunicato risultati migliori delle attese per il primo trimestre dell’anno. L’utile per azione di 1,40 dollari ha quasi raddoppiato i 68 centesimi previsti dagli analisti, mentre le vendite per 784,5 milioni di dollari sono state superiori alla previsione di 661,3 milioni di dollari. Nonostante i risultati positivi, Wedbush ha abbassato il target price a 212,50 dollari da 226 dollari, pur ribadendo l’indicazione “buy” e sottolinando che Take-Two che “ha annientato le aspettative”, fatto che la pone sulla strada per “il miglior anno fiscale di sempre”. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance diTwoSoftware, che si attesta a 177 con un aumento del 5,53%. L’azienda statunitense produttrice e distributrice di videogiochi e di accessori per computer ha comunicato risultati migliori delle attese per il primo trimestre dell’anno. L’utile per azione di 1,40 dollari ha quasi raddoppiato i 68 centesimi previsti dagli analisti, mentre le vendite per 784,5 milioni di dollari sono state superiori alla previsione di 661,3 milioni di dollari. Nonostante i risultati positivi, Wedbush ha abbassato il target price a 212,50 dollari da 226 dollari, pur ribadendo l’indicazione “buy” e sottolinando che-Two che “ha annientato le aspettative”, fatto che la pone sulla strada per “il miglior anno fiscale di sempre”. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna ...

