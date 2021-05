Saraniti: “Non guardo indietro, sono sereno. Gol per far vivere un sogno alla città” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Parola ad Andrea Saraniti.L'attaccante del Palermo, autore del gol del 2-0, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juve Stabia, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti". Di seguito, le sue dichiarazioni. "E' una rete molto importante anche perché è servita a darci un po' più di tranquillità durante la partita. Grazie all'assist di Valente e al lavoro di tutta la squadra che sta dimostrando di essere sempre sul pezzo sia negli allenamenti che in partita. Ringrazio il mister per le belle parole d'elogio, questo gol è per far vivere un sogno alla città e cercare di andare più avanti possibile. sono sereno, stiamo lavorando bene e speriamo di riavere presto con noi gli infortunati così da poterci dare una mano per raggiungere ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Parola ad Andrea.L'attaccante del Palermo, autore del gol del 2-0, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juve Stabia, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti". Di seguito, le sue dichiarazioni. "E' una rete molto importante anche perché è servita a darci un po' più di tranquillità durante la partita. Grazie all'assist di Valente e al lavoro di tutta la squadra che sta dimostrando di essere sempre sul pezzo sia negli allenamenti che in partita. Ringrazio il mister per le belle parole d'elogio, questo gol è per farune cercare di andare più avanti possibile., stiamo lavorando bene e speriamo di riavere presto con noi gli infortunati così da poterci dare una mano per raggiungere ...

