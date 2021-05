Returnal per PS5 potrebbe aggiungere un sistema di salvataggio con il prossimo aggiornamento (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo sviluppatore di Returnal, Housemarque, ha confermato che un nuovo aggiornamento per il titolo sarà disponibile entro la fine della settimana. Su Twitter, lo studio ha annunciato che la patch arriverà molto presto, questo giovedì. Tuttavia, il team non ha rivelato quali nuove funzionalità e correzioni arriveranno in Returnal 1.3.7. È probabile che vedremo una serie di problemi tecnici e di stabilità risolti quando il nuovo aggiornamento verrà rilasciato. Dal lancio, diversi giocatori di Returnal hanno segnalato crash anomali, dati di salvataggio corrotti e trofei mancanti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo sviluppatore di, Housemarque, ha confermato che un nuovoper il titolo sarà disponibile entro la fine della settimana. Su Twitter, lo studio ha annunciato che la patch arriverà molto presto, questo giovedì. Tuttavia, il team non ha rivelato quali nuove funzionalità e correzioni arriveranno in1.3.7. È probabile che vedremo una serie di problemi tecnici e di stabilità risolti quando il nuovoverrà rilasciato. Dal lancio, diversi giocatori dihanno segnalato crash anomali, dati dicorrotti e trofei mancanti. Leggi altro...

