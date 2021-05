Regina Elisabetta | nuovo grave lutto per la Regina | “E’ devastata”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Royal Family, altroper la: è accaduto poco fa. Un altroha colpito la. La sovrana proprio in queste ore ha dovuto affrontare la morte di un amico fidato, Fergus. Non è di certo un periodo semplice questo per la. Dopo la perdita del marito, il duca di Edimburgo, sua Maestà ha dovuto affrontare altri dolori. Questa volta la sovrana ha fatto i conti con la morte di un fidato amico a quattro zampe. Per aiutare laa non pensare ai problemi legati alla malattia di Filippo, il figlio Andrea lo scorso febbraio le aveva regalato un cucciolo di razza corgi, un incrocio fra ...