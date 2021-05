Piroso | “Rula Jebreal lavorò a La7 e non ebbe problemi ad aggregarsi a una rete di uomini | bruciando le tappe”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Sette ospiti solo una donna. Come mai? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”, con queste paroleaveva comunicato venerdì scorso il suo no all’ospitata, già annunciata, a Propaganda Live. Poche righe che hanno creato un vero e proprio caso mediatico intorno al programma di La7, con l’inevitabile reazione social e con gli schieramenti di rito a favore o contro. Alla lista si è aggiunto Antonello, ex direttore del TgLa7, che in un articolo pubblicato dal quotidiano La Verità ha ricordato dell’approdo della giornalista come ospite e come conduttrice di Omnibus, di cui lui era autore, e come ospite del programma L’Infedele di Gad Lerner: “All’epocanon espresse alcun tipo di rilievo sull’ambiente ...