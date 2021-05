Pirlo: “Mi riconfermerei alla guida della Juve, sono qui per questo. Poi la società prenderà una decisione” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di RaiSport dopo la conquista della Coppa Italia ai danni dell’Atalanta: Tu ti riconfermeresti?“Certo che mi riconfermerei, sono qui per questo. Amo il calcio fin da bambino e sono qui per questo. Poi la società deciderà, ma il mio obiettivo è quello di continuare. Amo questa società”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Andrea, allenatorentus, ha parlato così ai microfoni di RaiSport dopo la conquistaCoppa Italia ai danni dell’Atalanta: Tu ti riconfermeresti?“Certo che miqui per. Amo il calcio fin da bambino equi per. Poi ladeciderà, ma il mio obiettivo è quello di continuare. Amo questa”. Foto: Facebookntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

