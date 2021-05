Piero Chiambretti | “A Torino gira voce che la Juve non vinca la coppa per il museo egizio” La direttrice conferma | “Fazio lo pensa | non mi invita più”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Da quando sono diventata presidente del, Fabionon mipiù da nessuna parte, non vuole neanche parlarne”, parola di Evelina Christillin. Membro del consiglio della Fifa, dirigente torinese, tifosissima dellantus. Parole pronunciate nel corso della sua ospitata a Tiki Taka da: “Lacheè che lanonlaper colpa delche porterebbe sfiga”, ha scherzato il padrone di casa. Battuta a cui la Christillin ha risposto così: “Intervengo magistralmente dall’alto della mia posizione apicale. In effetti, il tuo collega Fabio, grande mio amico dei tempi ...

Lo ha detto Evelina Christillin a Tiki Taka , il programma di Italia Uno condotto da, nel quale la dirigente torinese, grandissima tifosa della Juventus e oggi membro femminile del ...Parole rincarate dache aveva svelato un curioso aneddoto. 'La voce che gira a Torino è che la Juve non vinca la coppa per colpa del museo che porterebbe sf**'. Voce evidentemente ...Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio, lancia la stoccata a Fabio Fazio mentre è ospite da Chiambretti: "Non mi invita più, ha paura".Scontro a Tiki Taka tra il conduttore Piero Chiambretti e il pungente opinionista Giuseppe Cruciani. L'argomento è Calvarese, arbitro di Juventus-Inter.