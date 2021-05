Perché bitcoin ha perso il 40% rispetto ai suoi livelli record

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021) foto: PixabayNuove restrizioni in Cina sulle operazioni con criptovalute, con un divieto alle istituzioni finanziarie e alle compagnie di pagamento di fornire servizi di transazione: banche e canali di online non potranno offrire alcun servizio di registrazione, trading, compensazione e regolamento cone simili. È un ulteriore giro di viteai provvedimenti attuati sin dal 2017, quando la Cina chiuse gli exchange locali, soffocando un mercato che valeva il 90% del trading globale in. Nel giugno 2019 la banca popolare cinese fece bloccare l’accesso ai siti domestici e stranieri di Initial coin offering e trading. Formalmente, non c’è un divieto a possedere criptovalute, ma ora tre associazioni di settore (relative al settore bancario, fintech e dei pagamenti), hanno ammonito gli investitori sulle operazioni ...