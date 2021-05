Omicidio di Yara | la Corte d’Assise prende tempo per decidere sull’esame dei reperti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) I giudici delladi Bergamo, nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio, si sono riservati disulla richiesta della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’diGambirasio, la giovane ginnasta di Brembate Sopra. Laha così deciso dirsi ilnecessario di poter esaminare iche hanno portato alla condanna del muratore di Mapello e padre di tre figli. Tutto ruota attorno alla traccia “31 G20” che rappresenta la “prova regina” nel processo che portò alla condanna di Massimo Bossetti per l’diGambirasio. “È forse l’unica traccia che è effettivamente esaurita, stando alle dichiarazioni dei consulenti di allora” ...

Advertising

statodelsud : Omicidio Yara, difesa Bossetti: “Traccia di Dna che fu ‘prova regina’ è esaurita” - Pino__Merola : Omicidio Yara, difesa Bossetti: “Traccia di Dna che fu ‘prova regina’ è esaurita” - francobus100 : Bossetti, difesa: «Traccia Dna decisiva per condanna omicidio Yara effettivamente esaurita». I legali chiedono esam… - VincenzaSMF : RT @ilmessaggeroit: Bossetti, difesa: «Traccia Dna decisiva per condanna omicidio Yara effettivamente esaurita». I legali chiedono esame al… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Yara, difesa Bossetti: 'Traccia di Dna che fu 'prova regina' è esaurita' -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Yara

... di analizzare numerosi reperti in vista di una eventuale richiesta di revisione della sentenza che condannò Bossetti in via definitiva all'ergastolo per l'della tredicenneGambirasio. ...commenta La traccia di Dna denominata '31 G20', che rappresenta la 'prova regina' nel processo che portò alla condanna di Massimo Bossetti per l'diGambirasio, 'è forse l'unica traccia che è effettivamente esaurita, stando alle dichiarazioni dei consulenti di allora'. Lo hanno spiegato gli avvocati di Bossetti, chiedendo comunque ...I difensori contestano la prova del Dna e vogliono analizzare dei reperti per chiedere la revisione del processo ...La difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha chiesto ai giudici della Corte d'Assise di Bergamo di poter esaminare i reperti ...