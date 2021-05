No, non sono tutti uguali: i responsabili del vitalizio a Formigoni sono a destra (Di mercoledì 19 maggio 2021) Quando leggi che Roberto Formigoni, alias il Celeste, l’ex senatore, l’ex Presidente di Regione Lombardia, si è visto restituire dal Consiglio di Garanzia del Senato – ora definitivamente – il vitalizio da senatore, nonostante una condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione, la prima reazione è quella più ovvia, di pancia, quasi un riflesso condizionato: disgusto, ribrezzo. Ce n’è, però, una seconda, più sottile, più ragionata, più meditata, che non affonda nelle viscere, ma non per questo è meno violenta: la nitida sensazione che questo voto segnerà indelebilmente una frattura non più sanabile tra la credibilità della politica e chi in questi anni le ha dichiarato guerra. Tra casta e anticasta. Perché anche per chi come me ha sempre difeso le istituzioni da quello che riteneva una gogna populista, un fervore acritico, una rabbia cieca e ancestrale che ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Quando leggi che Roberto, alias il Celeste, l’ex senatore, l’ex Presidente di Regione Lombardia, si è visto restituire dal Consiglio di Garanzia del Senato – ora definitivamente – ilda senatore, nonostante una condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione, la prima reazione è quella più ovvia, di pancia, quasi un riflesso condizionato: disgusto, ribrezzo. Ce n’è, però, una seconda, più sottile, più ragionata, più meditata, che non affonda nelle viscere, ma non per questo è meno violenta: la nitida sensazione che questo voto segnerà indelebilmente una frattura non più sanabile tra la credibilità della politica e chi in questi anni le ha dichiarato guerra. Tra casta e anticasta. Perché anche per chi come me ha sempre difeso le istituzioni da quello che riteneva una gogna populista, un fervore acritico, una rabbia cieca e ancestrale che ...

