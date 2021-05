«Master of None 3»: uscita, cast e trama. Ecco cosa aspettarsi dalla nuova stagione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Torna Master of None: la terza stagione della serie Premio Emmy e Golden Globe di Aziz Ansari, considerata tra le migliori di Netflix, è in arrivo con nuovi episodi. Un ritorno piuttosto particolare, per tempistica e contenuti. Lanciata nel 2015, Master of None ha infatti riscosso un grande successo di critica e di pubblico: le avventure di Dev – interpretato da Aziz Ansari, deus ex machina della serie – americano di prima generazione che cerca di costruirsi una vita e una carriera di attore a New York City, hanno fatto centro anche con la seconda stagione, che nel cast comprendeva pure Alessandra Mastronardi e Riccardo Scamarcio. Poi, per quattro anni, una pausa. Di fatto, la produzione della terza stagione dello show è stata messa in dubbio ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tornaof: la terzadella serie Premio Emmy e Golden Globe di Aziz Ansari, considerata tra le migliori di Netflix, è in arrivo con nuovi episodi. Un ritorno piuttosto particolare, per tempistica e contenuti. Lanciata nel 2015,ofha infatti riscosso un grande successo di critica e di pubblico: le avventure di Dev – interpretato da Aziz Ansari, deus ex machina della serie – americano di prima generazione che cerca di costruirsi una vita e una carriera di attore a New York City, hanno fatto centro anche con la seconda, che nelcomprendeva pure Alessandra Mastronardi e Riccardo Scamarcio. Poi, per quattro anni, una pausa. Di fatto, la produzione della terzadello show è stata messa in dubbio ...

