L'inflazione Usa affossa le borse. E la Cina abbatte i bitcoin (Di mercoledì 19 maggio 2021) La giornata di passione delle piazze mondiali ruota intorno a tre dati negativi: listini affossati, petrolio a picco e bitcoin in caduta libera. A scoppio lievemente ritardato rispetto all’annuncio di qualche giorno fa del dato dell’inflazione Usa di aprile, ben oltre le attese - 4,2% contro il 3,6% atteso dagli analisti - i mercati hanno iniziato a scontare i timori per la fiammata dei prezzi. Le cause sono diverse, ma gli effetti sono univoci nel colorare di rosso indici azionari e quotazioni del greggio. Le borse europee, dopo aver perso nel corso delle contrattazioni oltre due punti percentuali, vedono in chiusura a Piazza Affari il Ftse Mib lasciare sul terreno l?1,58%, a Francoforte il Dax30 l?1,77% e a Parigi il Cac40 l?1,43%. In cifre, la paura di una spirale inflazionistica ha “bruciato” 211 miliardi in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) La giornata di passione delle piazze mondiali ruota intorno a tre dati negativi: listiniti, petrolio a picco ein caduta libera. A scoppio lievemente ritardato rispetto all’annuncio di qualche giorno fa del dato dell’Usa di aprile, ben oltre le attese - 4,2% contro il 3,6% atteso dagli analisti - i mercati hanno iniziato a scontare i timori per la fiammata dei prezzi. Le cause sono diverse, ma gli effetti sono univoci nel colorare di rosso indici azionari e quotazioni del greggio. Leeuropee, dopo aver perso nel corso delle contrattazioni oltre due punti percentuali, vedono in chiusura a Piazza Affari il Ftse Mib lasciare sul terreno l?1,58%, a Francoforte il Dax30 l?1,77% e a Parigi il Cac40 l?1,43%. In cifre, la paura di una spirale inflazionistica ha “bruciato” 211 miliardi in ...

