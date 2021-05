La performance straordinaria di un ragazzo nella sua ' arrampicata urbana'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilprotagonista di questo video si arrampica agevolmente su un'imponente struttura in cemento, priva di particolari punti di appoggio che facilitino la scalata. Sotto di lui, un amico pronto a ...

Advertising

aranchani_ : il mio full time job è diventato rassicurare taeyang su ?? che la performance mandata in onda il giorno prima fosse straordinaria - abertolucci6 : RT @alde68: Straordinaria performance dell’Iron Dome israeliano, ogni missile costa 60.000 dollari ma onestamente li vale tutti. - SchwoarzMola : RT @alde68: Straordinaria performance dell’Iron Dome israeliano, ogni missile costa 60.000 dollari ma onestamente li vale tutti. https://t.… - alde68 : Straordinaria performance dell’Iron Dome israeliano, ogni missile costa 60.000 dollari ma onestamente li vale tutti. -

Ultime Notizie dalla rete : performance straordinaria

Il Messaggero

Il ragazzo protagonista di questo video si arrampica agevolmente su un'imponente struttura in cemento, priva di particolari punti di appoggio che facilitino la scalata. Sotto di lui, un amico pronto a ......anni monopolizza la scena musicale e che spesso si avventura anche in discrete... Protagonista è unaJennifer Lopez pronta a prendersi la scena della prima serata. La regia è ...Il ragazzo protagonista di questo video si arrampica agevolmente su un’imponente struttura in cemento, priva di particolari punti di appoggio che facilitino la scalata. Sotto di lui, un ...La divisa è inconfondibile: Francesco Paolo Figliuolo arriva nell’hub vaccinale del Palagiannelli di Siena , di proprietà ...