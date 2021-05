Immobile-Cairo, Tare non ha dubbi: “Ciro re del gol e dei valori. Oggi per lui parla una cosa” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Parola a Igli Tare.VIDEO Lazio-Torino, finale da brividi: Immobile, Lazzari e… due pali clamorosi. Gli highlightsIl match dello Stadio Olimpico ha lasciato sulla propria scia polemiche e screzi. A margine del pareggio che ha sancito la retrocessione del Benevento di Pippo Inzaghi, è arrivato l'attacco social di Ciro Immobile ai danni del patron granata, Urbano Cairo. Il presidente del Torino guidato da Davide Nicola ha poi replicato alle parole dell'ex bomber di Borussia Dortmund e Genoa tra le tante. Anche Jessica Immobile, moglie di Ciro, ha difeso il marito tramite il proprio account ufficiale Instagram.Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, si è così espresso sulla focosa quaestio ai microfoni ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Parola a Igli.VIDEO Lazio-Torino, finale da brividi:, Lazzari e… due pali clamorosi. Gli highlightsIl match dello Stadio Olimpico ha lasciato sulla propria scia polemiche e screzi. A margine del pareggio che ha sancito la retrocessione del Benevento di Pippo Inzaghi, è arrivato l'attacco social diai danni del patron granata, Urbano. Il presidente del Torino guidato da Davide Nicola ha poi replicato alle parole dell'ex bomber di Borussia Dortmund e Genoa tra le tante. Anche Jessica, moglie di, ha difeso il marito tramite il proprio account ufficiale Instagram.Il direttore sportivo della Lazio, Igli, si è così espresso sulla foquaestio ai microfoni ...

pisto_gol : In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fi… - capuanogio : #Immobile alzo zero su #Cairo alla fine di #LazioTorino - ZZiliani : Ricapitolando: #Cairo a fine partita accusa #Immobile di aver giocato mettendoci impegno e poichè Immobile lo racco… - 5_bepi : Urbano Cairo sempre più verso il nulla. Ieri dopo Lazio-Torino ha accusato Ciro Immobile (Lazio) per essersi impegn… - xand3rmusic : RT @Falconero1987: #Cairo che insulta #Immobile negli spogliatoi dopo i finti complimenti di circostanza davanti alle telecamere è la fotog… -