Il mio diario 2021-2022 | la pubblicazione di tutte le sedi della Polizia

La Polizia di Stato di tutte le provincie italiane con il "Il Mio diario" 2021-2022 Alla presenza del Presidente della Repubblica si è svolta la cerimonia di presentazione dell'agenda scolastica "Il Mio diario", realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano.

