I diari della Polizia di Stato a diecimila alunni delle Primarie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – A partire da oggi, saranno distribuiti circa 10.000 diari destinati a tutti gli alunni degli istituti primari della provincia di Caserta che nel prossimo anno frequenteranno la quarta classe. E' l'iniziativa della Polizia di Stato "Il mio diario", giunta all'ottava edizione, presentata in tutta Italia, che nel Casertano è stata illustrata con una cerimonia svoltasi a Maddaloni, presso il Convitto Nazionale "Giordano Bruno", alla presenza, tra gli altri, del Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, del Questore Antonio Borrelli e del Dirigente Scolastico Rocco Gervasio. L'istituto, che accoglie studenti delle scuole primaria e secondaria di I e II grado, ha ospitato la "Giornata sulla Legalità", #formare non conformare, ...

