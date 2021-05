Highlights Sinner-Karatsev 0-6 | 6-3 | 6-4 | Atp Lione 2021 VIDEO

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Glidel match tra Janniked Aslan, valevole per il primo turno del torneo Atp di. Faticosa vittoria dell’azzurrino, il quale ha dovuto recuperare un set di svantaggio, per poi trionfare mediante il punteggio di 0-6, 6-3, 6-4. Ennesima prova di forza per, esponente del florido movimento tennistico nostrano. Di seguito la clip contenente i migliori momenti della sfida tra l’altoatesino e il russo, una vera e propria battaglia conclusasi con la vittoria del talento di San Candido. GLISportFace.

Advertising

infoitsport : Sinner-Nadal video Internazionali d'Italia: highlights e sintesi. Match di grande bellezza -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Sinner

Sportface.it

Sfida dalla difficoltà media per, il quale però dovrà amministrare nel migliore dei modi la ... con annessi approfondimenti epost - match. IL TABELLONE IL MONTEPREMIIn alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con annessi approfondimenti epost - partita. SEGUI IL LIVE DEL MATCH- KARATSEV IN TV OGGI IL TABELLONE IL ...Jannik Sinner affronterà Arthur Rinderknech al secondo turno dell'Atp 250 di Lione. Come e quando seguire il match in diretta tv e in streaming ...Tennis: aggiornamenti in tempo reale del primo turno del 250 francese tra l'italiano Jannik Sinner ed il russo Aslan Karatsev ...