Gabriel Robert Marincat, il 25enne romeno accusato di aver violentato e ucciso la piccola Sharon Barni, ha confessato: "Ero nervoso quel giorno"

'Ero nervoso, l'ho stuprata': l'orrore sulla bimba di 18 mesi