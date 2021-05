Elisabetta Canalis esprime la sua opinione sul politicamente corretto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con delle storie pubblicate su Instagram, Elisabetta Canalis ha espresso il suo pensiero sul politicamente corretto, ricevendo complimenti Tra un esercizio di fitness e una collaborazione con brand di abbigliamento, Elisabetta Canalis ha espresso la sua opinione sul “politicamente corretto”. Direttamente sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di storie scritte nelle quali ha dichiarato: “Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere. L’Europa non deve omologarsi alle follie del politically correct che si vedono ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con delle storie pubblicate su Instagram,ha espresso il suo pensiero sul, ricevendo complimenti Tra un esercizio di fitness e una collaborazione con brand di abbigliamento,ha espresso la suasul “”. Direttamente sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di storie scritte nelle quali ha dichiarato: “Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del doverere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere. L’Europa non deve omologarsi alle follie del politically correct che si vedono ...

