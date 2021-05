Educazione stradale e sicurezza, a Scanzorosciate 150 bambini “patentati” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono circa 150 i bambini delle scuole primarie (classi 4ª e 5ª) che hanno superato l’esame finale del percorso di Educazione stradale e ricevuto il patentino. Dopo alcuni incontri nel corso dell’anno scolastico, tra ieri e oggi si sono svolte le prove su strada, anzi su piazza, visto che proprio lo spazio di Piazza della Costituzione, davanti al Municipio, ha visto i giovanissimi conducenti di bici affrontare percorsi con la segnaletica stradale. “Da anni in collaborazione con la Polizia Locale portiamo avanti questo progetto di Educazione stradale nelle scuole – spiega il Sindaco Davide Casati – con l’obiettivo di educare i bambini ed i ragazzi a muoversi in sicurezza sul territorio e formare quindi futuri conducenti attenti alla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono circa 150 idelle scuole primarie (classi 4ª e 5ª) che hanno superato l’esame finale del percorso die ricevuto il patentino. Dopo alcuni incontri nel corso dell’anno scolastico, tra ieri e oggi si sono svolte le prove su strada, anzi su piazza, visto che proprio lo spazio di Piazza della Costituzione, davanti al Municipio, ha visto i giovanissimi conducenti di bici affrontare percorsi con la segnaletica. “Da anni in collaborazione con la Polizia Locale portiamo avanti questo progetto dinelle scuole – spiega il Sindaco Davide Casati – con l’obiettivo di educare ied i ragazzi a muoversi insul territorio e formare quindi futuri conducenti attenti alla ...

