Deathloop permetterà di scegliere come giocare la modalità Invasione | PvP o Co-op?

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In, il PvP funziona in modo simile alla meccanica didi Dark Souls. I giocatori che controllano Julianna, la rivale del protagonista Colt, entreranno nella campagna di un altro giocatore e tenteranno di ucciderlo. Il modo in cui lo faranno dipenderà interamente da loro. "L'elemento multigiocatore è abbastanza libero", ha spiegato il Game Director di, Dinga Bakaba, nel corso di un recente Q&A per la stampa. "Non incentiviamo molto il 'vincere' nei panni di Julianna. La vediamo piùun 'intrattenitore', quindi ciò che premiamo ècon stile,in modo creativo, ocon cautela, cose del genere". Questo approccio libero significa che un giocatore invasore può semplicemente sparare alla testa del suo rivale nel ...