Cristiano Malgioglio fa una confessione intima: “Avrei voluto farlo prima…” (Di mercoledì 19 maggio 2021) La finale dell’Eurovision in onda sabato 22 maggio con il commento di Malgioglio che nel frattempo ha fatto trapelare una confessione molto intima. Sono davvero enormi le aspettative di questo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 maggio 2021) La finale dell’Eurovision in onda sabato 22 maggio con il commento diche nel frattempo ha fatto trapelare unamolto. Sono davvero enormi le aspettative di questo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sociableafter10 : @dvrkmorozova Non me lo aspettavo questo crossover tra Cristiano Malgioglio e Alina Starkov - ImpieriFilippo : RT @Cinguetterai: Europe, are you ready? L’Italia lo è. Appuntamento con la finale dell’#Eurovision in diretta su Rai 1 il 22 maggio 2021,… - Saretta77968003 : @iumitovo Risentiti il discorso con Cristiano Malgioglio quando Tommaso confessò i suoi sentimenti per Fra che così… - idioticfoollftv : RT @Cinguetterai: Europe, are you ready? L’Italia lo è. Appuntamento con la finale dell’#Eurovision in diretta su Rai 1 il 22 maggio 2021,… - now_or_never20 : Stanotte ho sognato Cristiano Malgioglio. Era alto, con gli occhi azzurri, ed etero. Mi sa che il mio inconscio non capisce un cazzo -