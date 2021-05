Criminalità organizzata, il report del Viminale: “Durante la pandemia aumento del 9,7% delle interdittive antimafia” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la pandemia la Criminalità organizzata non si è fermata, l’altro virus è stato sempre operativo. E così l’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazioni nell’economia da parte delle mafie del ministero dell’Interno nel quinto report periodico mostra un incremento del 7% delle segnalazioni per operazioni sospette analizzate nel 2020 e un aumento del 9,7% del numero delle società colpite dai provvedimenti interdittivi antimafia nel periodo Covid rispetto all’anno precedente. Dati, che secondo il Viminale, devono essere letti nel segno di un contestuale innalzamento nel periodo della pandemia dell’attenzione delle forze di polizia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021)lalanon si è fermata, l’altro virus è stato sempre operativo. E così l’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazioni nell’economia da partemafie del ministero dell’Interno nel quintoperiodico mostra un incremento del 7%segnalazioni per operazioni sospette analizzate nel 2020 e undel 9,7% del numerosocietà colpite dai provvedimenti interdittivinel periodo Covid rispetto all’anno precedente. Dati, che secondo il, devono essere letti nel segno di un contestuale innalzamento nel periodo delladell’attenzioneforze di polizia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Criminalità organizzata Ergastolo ostativo, M5s attacca la Consulta/ "Colpo mortale alla lotta contro mafie" ... ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, che consentono di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, ...

Furto in azienda e botte ai carabinieri: arrestati due coniugi di Nichelino Nella mattinata a Nichelino i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Torino su richiesta del Gruppo criminalità organizzata, comune e sicurezza urbana della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due coniugi nomadi ritenuti responsabili in concorso di rapina aggravata e resistenza a ...

