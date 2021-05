Covid: 5.506 positivi, 149 vittime. Arriva Green pass (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal bollettino ufficiale del ministero della Salute i casi di contagio oggi sono un migliaio in più rispetto a quelli di ieri un centinaio in meno i morti. 287.256 i tamponi molecolari e antigenici ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dal bollettino ufficiale del ministero della Salute i casi di contagio oggi sono un migliaio in più rispetto a quelli di ieri un centinaio in meno i morti. 287.256 i tamponi molecolari e antigenici ...

Advertising

GiaPettinelli : Covid: Sono 5.506 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 4.452). Sono invece 149 le vittime in un giorno (i… - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Covid: a Como 56 casi 36 a Lecco e 22 a Sondrio In Italia 5.506 positivi con 149 morti - infoitinterno : I dati Covid del 19 maggio: 5.506 casi in 24 ore e 149 vittime - infoitinterno : Covid, 5.506 casi nelle ultime 24 ore in Italia - StabiaChannel : #Mondo #Covid: 5.506 positivi, 149 vittime LEGGI LA NEWS: -