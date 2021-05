Cosa sappiamo di Mum, il nuovo algoritmo di ricerca di Google (Di mercoledì 19 maggio 2021) Google ha presentato un nuovo algoritmo di ricerca mille volte più potente del suo predecessore e in grado di fornire ottimi risultati anche alle query di ricerca più complesse (immagine: Google)Durante la conferenza annuale Google I/o 2021, Big G ha scommesso molto sull’intelligenza artificiale integrandola maggiormente nel suo sistema di ricerche. Per poter garantire un sistema semplificato, il team di Google Ai ha creato un nuovo modello basandosi sul preesistente Bert (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) e, a differenza del suo predecessore, in grado di gestire ricerche più complesse. Il nuovo algoritmo prende il nome di Multitask Unified Model o più semplicemente Mum. “Ogni ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha presentato undimille volte più potente del suo predecessore e in grado di fornire ottimi risultati anche alle query dipiù complesse (immagine:)Durante la conferenza annualeI/o 2021, Big G ha scommesso molto sull’intelligenza artificiale integrandola maggiormente nel suo sistema di ricerche. Per poter garantire un sistema semplificato, il team diAi ha creato unmodello basandosi sul preesistente Bert (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) e, a differenza del suo predecessore, in grado di gestire ricerche più complesse. Ilprende il nome di Multitask Unified Model o più semplicemente Mum. “Ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Green pass: cosa consente di fare e come richiederla Sappiamo ormai cosa sarà la Green pass: ma in che modo possiamo ottenerla e dove, non è ancora chiaro a molti Il Consiglio dei Ministri ha istituito ufficialmente la Green pass il 21 aprile, come ...

Lies of P, il souls - like ispirato a Pinocchio è realtà ... anche con un ricco trailer che setta il mood generale e che ci fa capire fin da subito cosa ... Ad esempio sappiamo che ci sveglieremo in una lugubre città e sarà nostra premura ritrovare Geppetto, ...

Cosa sappiamo di Mum, il nuovo algoritmo di ricerca di Google Wired.it Obama sui video con gli UFO: "Non sappiamo esattamente cosa siano" Tra pochi giorni il Congresso degli Stati Uniti riceverà il rapporto ordinato da Donald Trump sugli oggetti volanti non identificati e forse si sta preparando il terreno a qualche importante rivelazio ...

House of the Dragon: le ultime novità, cosa sappiamo sullo spinoff di Game of Thrones Sono passati solo due anni da quando abbiamo salutato Game of Thrones ma torneremo a Westeros molto presto grazie allo spinoff House of the Dragon.

