Concorso tecnici di laboratorio: si cercano 6 profili in Emilia-Romagna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alcune AUSL dell'Emilia-Romagna hanno indetto in forma congiunta un nuovo Concorso per trovare 6 tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Le nuove risorse che verranno selezionate saranno assunte a tempo indeterminato. Questi posti di lavoro sono di Categoria D. Per accedere al Concorso è necessario possedere alcuni specifici requisiti. La domanda deve essere inviata entro e non oltre il 10 giugno 2021. Concorso tecnici di laboratorio in Emilia-Romagna In Emilia-Romagna è stato indetto un nuovo Concorso per trovare 6 nuovi tecnici di laboratorio biomedico. Questo Concorso ha lo scopo di coprire: ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alcune AUSL dell'hanno indetto in forma congiunta un nuovoper trovare 6sanitari dibiomedico. Le nuove risorse che verranno selezionate saranno assunte a tempo indeterminato. Questi posti di lavoro sono di Categoria D. Per accedere alè necessario possedere alcuni specifici requisiti. La domanda deve essere inviata entro e non oltre il 10 giugno 2021.diinInè stato indetto un nuovoper trovare 6 nuovidibiomedico. Questoha lo scopo di coprire: ...

shito_do : Niente concorsi per i tecnici, la PA guarderà i cv. Non con un concorso, ma con un Linkedin all'italiana. Così la… - InforGiovani : #Concorso #Rai per 35 specializzati produzione. Contratto di apprendistato professionalizzante #lavoro #trovalavoro… - concorsando_it : Il nuovo #Concorso per Funzionari Tecnici si aggiunge alla lista dei #ConcorsiComunediGenova già banditi. ? Posti:… - zazoomblog : Concorso Comune Genova: si cercano 62 funzionari tecnici - #Concorso #Comune #Genova: #cercano - InfogioGe : RT @Ticonsiglio: Comune di Genova: concorso per 62 funzionari tecnici <p>Il Comune di Genova ha indetto un concorso per 62 funzionari tecni… -