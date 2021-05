Caso Riccardo Giuliani: l’appello della fidanzata Apryl (Di mercoledì 19 maggio 2021) Proseguono le ricerche di Riccardo Giuliani scomparso lo scorso aprile a poco più di un mese dal suo matrimonio. La fidanzata non si da pace “Mi basta sapere che stia bene” Lo scorso aprile si sono perse le tracce di Riccardo Giuliani, un 35enne varesino. Giuliani è scomparso a poche ore dalla prova del pranzo di nozze, dalla sera del 24 aprile non si hanno più sue notizie. Il 25 aprile la fidanzata lo aspettava al ristorante, ma il 35enne non si è mai presentato. Leggi anche -> Serghei Andrei Cozmici, il giovane di Torino scomparso a Dresda L’ultima ad aver sentito via messaggio Riccardo Giuliani è Apryl, la sua fidanzata da sei anni. Secondo quanto riportato dalla donna, nella ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Proseguono le ricerche discomparso lo scorso aprile a poco più di un mese dal suo matrimonio. Lanon si da pace “Mi basta sapere che stia bene” Lo scorso aprile si sono perse le tracce di, un 35enne varesino.è scomparso a poche ore dalla prova del pranzo di nozze, dalla sera del 24 aprile non si hanno più sue notizie. Il 25 aprile lalo aspettava al ristorante, ma il 35enne non si è mai presentato. Leggi anche -> Serghei Andrei Cozmici, il giovane di Torino scomparso a Dresda L’ultima ad aver sentito via messaggio, la suada sei anni. Secondo quanto riportato dalla donna, nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Riccardo Stasera in Tv Coppa Italia e Chi l'ha visto? Durante la puntata di questa sera, nuove ricostruzioni saranno dedicate al caso Denise Pipitone e al caso di Riccardo Giuliani. Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, la sesta puntata del programma di ...

Il giallo di Riccardo Giuliani, il 35enne scomparso nel nulla a pochi giorni dal matrimonio Il Riformista Covid: Fvg, 56 nuovi casi su 9.032 test e tamponi; 3 decessi Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.891 tamponi molecolari sono stati rilevati 45 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,65%. Sono inoltre 2.141 i test rapidi antigenici realizzati, da ...

