Bianchi: “Pandemia ha accentuato disturbi psicologici, ma La scuola non è né una clinica né può essere la soluzione di tutto” (Di mercoledì 19 maggio 2021) La scuola deve "farsi carico di tutte le situazioni difficili nate e sorte in questo periodo" di Pandemia: nell'ultimo anno, a causa del Covid. Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi ascoltato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladeve "farsi carico di tutte le situazioni difficili nate e sorte in questo periodo" di: nell'ultimo anno, a causa del Covid. Così il ministro dell'Istruzione, Patrizioascoltato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica. L'articolo .

Advertising

IlaLillyScotti : Ho contato 12 capelli bianchi solo davanti. Meravigliosi questi quasi 25 anni di vita e 1 quasi emmezzo di pandemia. - Fragatton1 : RT @gayburg: Don Mirco Bianchi è sempre più inqualificabile: «Disforia di genere è una pandemia» - gayburg : Don Mirco Bianchi è sempre più inqualificabile: «Disforia di genere è una pandemia» - franbaldassarri : RT @Adrianaaaaaaaa: Tutti i viaggiatori provenienti da paesi extra UE non bianchi o ricchissimi sono sottoposti a questo regime, che ha ZER… - KatiaStancato : Non solo #Covid. Esiste un'altra #pandemia di natura economica e sociale: la #mortalità dei bianchi over 50 è aumen… -