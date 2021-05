Basket: Nba, Indiana domina Charlotte e resta in corsa per i playoff (Di mercoledì 19 maggio 2021) Indianapolis, 19 mag. -(Adnkronos) – I Pacers dominano gli Hornets 144-117 e restano in corsa per un posto ai playoff. Indiana comincia fortissimo segnando 40 punti nel solo primo quarto e dominano il resto del match, toccando anche il +39. Stagione al capolinea per Charlotte che comincia la partita cercando di chiudere l’area e viene immediatamente punita, con i padroni di casa capaci di segnare 7 delle loro 16 triple di serata nel primo quarto grazie a Doug McDermott, che ne ha messi 16 dei suoi 21 finali nella frazione d’apertura. Senza Caris LeVert fermato dal protocollo salute e sicurezza a poche ore dalla palla a due, coach Bjorkgren ha comunque avuto il contributo di ben 8 giocatori in doppia cifra, guidati dai 23 di Oshea Brissett e la tripla ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021)polis, 19 mag. -(Adnkronos) – I Pacersno gli Hornets 144-117 eno inper un posto aicomincia fortissimo segnando 40 punti nel solo primo quarto eno il resto del match, toccando anche il +39. Stagione al capolinea perche comincia la partita cercando di chiudere l’area e viene immediatamente punita, con i padroni di casa capaci di segnare 7 delle loro 16 triple di serata nel primo quarto grazie a Doug McDermott, che ne ha messi 16 dei suoi 21 finali nella frazione d’apertura. Senza Caris LeVert fermato dal protocollo salute e sicurezza a poche ore dalla palla a due, coach Bjorkgren ha comunque avuto il contributo di ben 8 giocatori in doppia cifra, guidati dai 23 di Oshea Brissett e la tripla ...

