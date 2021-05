Atalanta, Doni: «Dea favorita in finale, Gasperini come Ferguson e può vincere lo scudetto» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima della finale di Coppa Italia di questa sera tra Atalanta e Juventus ha parlato Cristiano Doni, ex attaccante dei nerazzurri L’ex giocatore dell’Atalanta Cristiano Doni ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in attesa della finale tra la Dea e la Juventus. Le sue parole: DEA PARTE AVANTI – «Il paradosso è che l’Atalanta stavolta arriva in finale da favorita contro la Juve. Loro sono una squadra piena di campioni che può far male in ogni momento, ma il livello tattico e di personalità che ha raggiunto la Dea è eccezionale. In gara secca sarà ancora più difficile con questa Juve, ma abbiamo grandissimo giocatori come Freuler e De Roon, da top club. Muriel ha qualità incredibili, senza dimenticare Zapata. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Prima delladi Coppa Italia di questa sera trae Juventus ha parlato Cristiano, ex attaccante dei nerazzurri L’ex giocatore dell’Cristianoha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in attesa dellatra la Dea e la Juventus. Le sue parole: DEA PARTE AVANTI – «Il paradosso è che l’stavolta arriva indacontro la Juve. Loro sono una squadra piena di campioni che può far male in ogni momento, ma il livello tattico e di personalità che ha raggiunto la Dea è eccezionale. In gara secca sarà ancora più difficile con questa Juve, ma abbiamo grandissimo giocatoriFreuler e De Roon, da top club. Muriel ha qualità incredibili, senza dimenticare Zapata. ...

