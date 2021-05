Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 15:10 (Di martedì 18 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 18 maggio al microfono Giuliano Ferrigno il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme anti covid e che prevedono l’allentamento graduale delle misure il coprifuoco Svizzera alle 23 da domani dal 7 giugno alle 24 e sparirà poi dal 21 giugno dal primo giugno poi ristorante bar aperti a pranzo ea cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali per 24 le palestre dal primo luglio le piscine al chiuso dal 16 giugno matrimoni con il Green pass da 15 aperti i parchi a tema la linea della gradualità di draghi ha registrato un’intesa totale nel governo per Giorgia Meloni C’è poco da gioire e fare la differenza servono gli esperti il buon andamento della campagna vaccinale un italiano su tre ricevuto almeno una dose già si pensa le facce più giovani un aiuto potrebbe venire ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 18 maggio al microfono Giuliano Ferrigno il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme anti covid e che prevedono l’allentamento graduale delle misure il coprifuoco Svizzera alle 23 da domani dal 7 giugno alle 24 e sparirà poi dal 21 giugno dal primo giugno poi ristorante bar aperti a pranzo ea cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali per 24 le palestre dal primo luglio le piscine al chiuso dal 16 giugno matrimoni con il Green pass da 15 aperti i parchi a tema la linea della gradualità di draghi ha registrato un’intesa totale nel governo per Giorgia Meloni C’è poco da gioire e fare la differenza servono gli esperti il buon andamento della campagna vaccinale un italiano su tre ricevuto almeno una dose già si pensa le facce più giovani un aiuto potrebbe venire ...

