Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci: chiarimenti sul loro rapporto

Arrivano i chiarimenti sul rapporto tra Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci. E' proprio il pilota a chiarire la situazione, riducendo le speranze dei fans. Pur ammettendo la frequentazione con l'ex concorrente dell'ultima edizione del GfVip, Elisabetta Gregoraci, Stefano ammette "Non siamo mai stati insieme". Corteggia l'ex compagna di Flavio Briatore da tempo. Ogni suo gesto nei confronti della showgirl sono sempre stati effettuati per mostrale il suo amore. 

Chi è Stefano Coletti? Nato il 6 aprile 1989, Stefano Coletti è un pilota automobilistico del Principato di Monaco. Nel karting ha vinto il Trofeo Andrea Margutti e il titolo europeo ICA-Junior.

