Stasera a “Striscia La Notizia” lo scoop di Pinuccio su una pubblicità occulta in Rai

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 maggio 2021)a “La” dalle 20.45 su Canale 5 nuovoa “Rai Scoglio 24” (il canale del tg satirico “dedicato” alla tv di stato) dell’inviato (e candidato al cda Rai)in merito a unain Rai. Lasarebbe una consuetudine in Milleeunlibro – Scrittori in tv, programma culturale di Raiuno, condotto da Gigi Marzullo con la regia di Patrizia (detta Papy) Caldonazzo, sorella dell’attrice Nathalie. Le attrici ospiti della trasmissione indossano spesso gioielli prodotti e venduti da Caldonazzo, che indugia con insistenza nelle riprese su orecchini e altri monili. Nei titoli di coda, però, non c’è alcun riferimento alla fornitura dei gioielli come sponsor o collaborazione. ...