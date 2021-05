Sinner-Karatsev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Lione 2021 (Di martedì 18 maggio 2021) Jannik Sinner oggi è opposto a Aslan Karastev al primo turno dell’Atp 250 di Lione 2021. L’altoatesino sfida uno dei giocatori più temibili di questo 2021, capace di compiere un vero e proprio exploit dagli Australian Open in avanti. Tuttavia, l’azzurro può vantare i favori dei bookmaker che lo vedono in vantaggio sulla carta. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La sfida che vale l’accesso al secondo turno va in scena nella giornata odierna, martedì 18 maggio, come quarto match dalle ore 10:30 (dopo Paul-Tsonga). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio sito. In ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Jannikè opposto a Aslan Karastev al primo turno dell’Atp 250 di. L’altoatesino sfida uno dei giocatori più temibili di questo, capace di compiere un vero e proprio exploit dagli Australian Open in avanti. Tuttavia, l’azzurro può vantare i favori dei bookmaker che lo vedono in vantaggio sulla carta. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La sfida che vale l’accesso al secondo turno va in scena nella giornata odierna, martedì 18 maggio, come quarto match dalle ore 10:30 (dopo Paul-Tsonga). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio sito. In ...

