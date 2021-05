“Siete lesbiche | io ammazzerei” | le ragazze insultate sul bus a Torino

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Loro si chiamano Flavia e Giulia: sono due studentesse universitarie die solo perché stanno insieme sono statementre prendevano il bus. Ma hanno dato una risposta perfetta A volte quando ci si trova davanti a qualcuno che non vuole capire la migliore arma è l’ironia. E la risposta di Flavia all’omofobo che ha cercato addirittura di trovare consensi tra le persone presenti mettendole in minoranza lo riduce a quello che è: una spalla «Eravamo alla fermata di piazza Castello e un signore continuava a fissarci. Scuoteva la testa, allargava le braccia» dicono Flavia Sorbo e Giulia Gualfo, 27 anni, universitarie fuori sede, in città per studiare cinema. Una volta salite sul tram, quell’uomo continua a borbottare. «Come si fa? Non è possibile. Due donne insieme» ripete alzando sempre di più il tono di voce. Come a cercare consensi. Ad un ...