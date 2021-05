Sequestrati 400 kg di cocaina in Kosovo | fermati 25 persone di cui 7 arrestate

(Di martedì 18 maggio 2021)400 kg diin25di cui 7per traffico Internazionale di Stupefacenti. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di ReggioCalabria, in collaborazione con la Polizia Kosovara e con la Polizia CriminaleAlbanese, hanno400 kg diinscoperto un traffico internazionale di oltre

Oltrechilogrammi di cocaina, stipati all'interno di un contenitore proveniente dal Sudamerica, sono statidai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, ...... conclusasi ieri sera nei Balcani, la Guardia di Finanza, la polizia albanese e quella kosovara, dopo aver seguito il container per l'intero tragitto, hanno sequestratopanetti di cocaina ...Oltre 400 chilogrammi di cocaina, stipati all’interno di un contenitore proveniente dal Sudamerica, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Cal ...Nell’immediatezza dei fatti sono state sottoposte a fermo di polizia 25 persone, tra operai, impiegati ed autisti della citata azienda destinataria, tra i quali 7 in stato di arresto per traffico inte ...