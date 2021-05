Seconda dose vaccini Pfizer e Moderna, “richiamo ok anche a 90 giorni” (Di martedì 18 maggio 2021) Per il richiamo di Pfizer e Moderna, vaccini a mRna, la Seconda dose potrebbe essere ritardabile anche a 90 giorni. Per i vaccini “è molto importante la risposta cellulo-mediata, per la quale non abbiamo ancora nella routine pratica una misurazione. E questo è così vero che su ‘Nature’ la settimana scorsa è uscito un lavoro che dimostra che potremmo ritardare anche di 90 giorni la Seconda dose con un vaccino anti-Covid a mRna perché la risposta che si ha nel richiamo, il cosiddetto boost, è ancora più forte. Questo è un dato che ulteriormente ci rassicura” ha spiegato Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, durante l’audizione ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Per ildia mRna, lapotrebbe essere ritardabilea 90. Per i“è molto importante la risposta cellulo-mediata, per la quale non abbiamo ancora nella routine pratica una misurazione. E questo è così vero che su ‘Nature’ la settimana scorsa è uscito un lavoro che dimostra che potremmo ritardaredi 90lacon un vaccino anti-Covid a mRna perché la risposta che si ha nel, il cosiddetto boost, è ancora più forte. Questo è un dato che ulteriormente ci rassicura” ha spiegato Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, durante l’audizione ...

