Sasha Grey rende omaggio a Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) Sasha Grey, ex pornostar statunitense, ha reso omaggio tramite Twitter al leggendario cantautore italiano Franco Battiato, scomparso all'età di 76 anni. Anche Sasha Grey, ex pornostar americana, ha reso omaggio al leggendario cantautore italiano Franco Battiato, scomparso oggi all'età di 76 anni dopo aver perso la sua lunga battaglia contro l'Alzheimer. La famiglia del musicista ha rivelato che Battiato è morto nella sua casa situata nella città siciliana di Milo. Sasha Grey, pseudonimo di Marina Ann Hantzis, attrice cinematografica, scrittrice ed ex attrice pornografica statunitense, ha omaggiato il cantautore italiano pubblicando una sua foto su Twitter con la ...

