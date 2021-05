Ryan Reynolds e Rob McElhenney star della docuserie Welcome to Wrexham, ecco l'esilarante trailer (Di martedì 18 maggio 2021) Gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney saranno al centro della docuserie Welcome to Wrexham, docuserie sulla loro esperienza dopo aver acquistato una squadra di calcio gallese. Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno annunciato la realizzazione della docuserie Welcome to Wrexham con un esilarante trailer. Nel filmato le due due star, alle prese con una traduttrice gallese che non risparmia battute taglienti sulle loro capacità professionali e personali, spiegano che nelle puntate prodotte per FX si racconterà la loro esperienza dopo aver acquistato la squadra di calcio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021) Gli attorie Robsaranno al centrotosulla loro esperienza dopo aver acquistato una squadra di calcio gallese.e Robhanno annunciato la realizzazionetocon un. Nel filmato le due due, alle prese con una traduttrice gallese che non risparmia battute taglienti sulle loro capacità professionali e personali, spiegano che nelle puntate prodotte per FX si racconterà la loro esperienza dopo aver acquistato la squadra di calcio ...

