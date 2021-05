Radu: «Vogliamo chiudere il campionato con due vittorie e superare quota 70 punti» (Di martedì 18 maggio 2021) Stefan Radu è intervenuto nel pre partita del match odierno tra Lazio e Torino: queste le parole del rumeno Stefan Radu ha analizzato il match contro il Torino, in programma oggi allo stadio Olimpico, Queste le sue parole nel pre partita, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel. PARTITA – «Ogni partita va giocata e onorata. Oggi, dopo la brutta sconfitta nel derby, speriamo di vincere. Anche se non credo che ai tifosi basteranno, nel caso, queste due vittorie finali». OBIETTIVO – «Vogliamo chiudere il campionato con due vittorie e superare quota 70 punti». AVVERSARI – «Sarà una partita molto tosta, perché il Torino è venuto qua per fare punti e per conquistare aritmeticamente la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Stefanè intervenuto nel pre partita del match odierno tra Lazio e Torino: queste le parole del rumeno Stefanha analizzato il match contro il Torino, in programma oggi allo stadio Olimpico, Queste le sue parole nel pre partita, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel. PARTITA – «Ogni partita va giocata e onorata. Oggi, dopo la brutta sconfitta nel derby, speriamo di vincere. Anche se non credo che ai tifosi basteranno, nel caso, queste duefinali». OBIETTIVO – «ilcon due70». AVVERSARI – «Sarà una partita molto tosta, perché il Torino è venuto qua per faree per conquistare aritmeticamente la ...

Advertising

sportli26181512 : Radu: 'Vogliamo finire il campionato al meglio': Il difensore della Lazio ha parlato prima della sfida con il Torin… - VoceGiallorossa : ??? @OfficialSSLazio Radu: 'Dopo la brutta sconfitta nel derby vogliamo vincere stasera' #ASRoma - laziopress : Lazio-Torino, Radu nel pre-partita: “Si deve onorare sempre la maglia. Vogliamo chiudere il campionato con due vitt… - LALAZIOMIA : Lazio-Torino, Radu nel pre-partita: “Si deve onorare sempre la maglia. Vogliamo chiudere il campionato con due vitt… - IoNascoQui : Lazio – Torino Radu nel pre partita: “Ogni partita va giocata per onorare la maglia sia in gare ufficiali che in am… -