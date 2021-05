Parma | Filippo Galli entra nello staff dirigenziale del club

(Di martedì 18 maggio 2021) Ilha comunicato chea far parte della dirigenza delducale, ex difensore del Milan,a far parte dellodelcon il ruolo di responsabile dell’area metodologica. Ad annunciarlo, lo stessoducale con un comunicato ufficiale. «IlCalcio 1913 comunica che il proprio organigramma continua a prendere forma, e si arricchirà di un’ulteriore figura.sarà infatti il nuovo Responsabile dell’Area Metodologica della società crociata». «Sono orgoglioso dire a far parte delCalcio. Ringrazio il Presidente ...

Il Parma, tramite un comunicato, informa che l'organigramma societario si arricchirà di un'ulteriore figura: Filippo Galli sarà il nuovo Responsabile dell'Area Metodologica della società crociata. L'ex difensore nell'organigramma societario: "Sono orgoglioso di far parte di questo club" COLLECCHIO - Filippo Galli e il Parma insieme. Una nuova figura professionale per la società ducale, decisa a tornare presto nella massima serie appena persa con la retrocessione di quest'anno. Il club crociato ha... Il Parma di Krause sta ricostruendo l'organigramma societario per iniziare un nuovo ciclo dopo la retrocessione in Serie B. L'ultimo tassello in ordine di tempo è quello di Filippo Galli, nuovo responsabile dell'Area Metodologica.