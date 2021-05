Milan, talento ed esperienza francese per l’attacco (Di martedì 18 maggio 2021) Il Milan è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e avrebbe individuato due obiettivi in Adli e Giroud. Manca una partita al termine della stagione del Milan, quella più importante di tutte. Deciderà del futuro della squadra e forse anche della società. I tifosi sono trepidanti in attesa della gara con l’Atalanta che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) Ilè alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e avrebbe individuato due obiettivi in Adli e Giroud. Manca una partita al termine della stagione del, quella più importante di tutte. Deciderà del futuro della squadra e forse anche della società. I tifosi sono trepidanti in attesa della gara con l’Atalanta che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PianetaMilan : Il #Milan si muove in anticipo ?? Nel mirino #Adli, il miglior giocatore della Ligue 2 ?? Le ultime ? - spechalest : RT @86_longo: ??Il #Milan è in trattativa con il #Tolosa per il talento classe 2000 Amine #Adli. Esterno destro protagonista con 8 gol e 7 a… - Giacomobacci2 : RT @86_longo: - EternoRN93 : RT @86_longo: ??Il #Milan è in trattativa con il #Tolosa per il talento classe 2000 Amine #Adli. Esterno destro protagonista con 8 gol e 7 a… - notizie_milan : Milan, nel mirino il talento Amine Adli -