Macron porta l’Europa al vertice parigino sull’economia africana (Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce a Parigi oggi una quindicina di leader africani, capi di Stato e di governo europei e vertici Ue, nonchè organizzazioni internazionali per cercare di trovare risposte alle difficoltà del continente africano aggravate dalla pandemia. Anche se l'Africa è stata relativamente meno toccata dall'emergenza Covid e il bilancio ufficiale dei morti si ferma a 130mila sul totale continentale, lo shock economico è forte, alimentato dal rallentamento dei flussi commerciali e le conseguenze delle incertezze finanziarie globali. Parigi perora la necessità di un "new deal" per il continente africano, che diventi un investimento economico, ma anche sociale, per l'Unione europea (e confermi la sua influenza e peso sulle regioni nordafrican e subshariane).A differenza dell'Europa o degli Stati Uniti, l'Africa non ha beneficiato di pacchetti ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente francese Emmanuelriunisce a Parigi oggi una quindicina di leader africani, capi di Stato e di governo europei e vertici Ue, nonchè organizzazioni internazionali per cercare di trovare risposte alle difficoltà del continente africano aggravate dalla pandemia. Anche se l'Africa è stata relativamente meno toccata dall'emergenza Covid e il bilancio ufficiale dei morti si ferma a 130mila sul totale continentale, lo shock economico è forte, alimentato dal rallentamento dei flussi commerciali e le conseguenze delle incertezze finanziarie globali. Parigi perora la necessità di un "new deal" per il continente africano, che diventi un investimento economico, ma anche sociale, per l'Unione europea (e confermi la sua influenza e peso sulle regioni nordafrican e subshariane).A differenza dell'Europa o degli Stati Uniti, l'Africa non ha beneficiato di pacchetti ...

