LIVE Federer-Andujar 4-6 6-4 4-6, ATP Ginevra in DIRETTA: rimandato Re Roger al ritorno in campo! Lo spagnolo vola ai quarti di finale (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Roger Federer esce di scena all’esordio al torneo di casa a Ginevra perdendo per 4-6 6-4 4-6 contro Pablo Andujar quasi due ore di un tennis altalenante. Lo svizzero ha bisogno di mettere partite nelle gambe e anche oggi si è verificato il calo avuto a Doha a più riprese, comprensibile considerando i mesi di stop. Dopo il primo set perso nel decimo gioco, si è ripreso nel secondo parziale salvo subire la rimonta nel terzo parziale dal 4-2 in suo favore. Non bastano i due match point annullati: lo spagnolo vola ai quarti di finale contro uno tra Marton Fucsovics e Dominic Stricker e virtualmente è nuovamente in top70. FINE TERZO SET 4-6 GAME SET AND MATCH ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50esce di scena all’esordio al torneo di casa aperdendo per 4-6 6-4 4-6 contro Pabloquasi due ore di un tennis altalenante. Lo svizzero ha bisogno di mettere partite nelle gambe e anche oggi si è verificato il calo avuto a Doha a più riprese, comprensibile considerando i mesi di stop. Dopo il primo set perso nel decimo gioco, si è ripreso nel secondo parziale salvo subire la rimonta nel terzo parziale dal 4-2 in suo favore. Non bastano i due match point annullati: loaidicontro uno tra Marton Fucsovics e Dominic Stricker e virtualmente è nuovamente in top70. FINE TERZO SET 4-6 GAME SET AND MATCH ...

Advertising

RoJuventina : Un occhio a Federer Un occhio a @realrosydc per la live #exrosmello - zazoomblog : LIVE Federer-Andujar 4-6 ATP Ginevra in DIRETTA: lo svizzero perde il servizio e lo spagnolo conquista il primo set… - zazoomblog : LIVE Federer-Andujar ATP Ginevra in DIRETTA: Cilic esce di scena! Tra poco in campo l’elvetico - #Federer-Andujar… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Ginevra 2021 - Roger Federer torna in campo in patria e fa il suo esordio sulla terra rossa cont… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Federer - #Andujar, 2° turno #AtpGinevra 2021 -